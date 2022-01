Shoah, Mentana parlerà della giornata della memoria a 10mila studenti

Il giornalista Enrico Mentana in occasione della giornata di commemorazione delle vittime della Shoah terrà un discorso dal titolo "Dialogo sul valore della memoria" di fronte a 10 mila studenti. L'incontro, che avrà luogo online il 27 gennaio a partire dalle ore 10, è stato organizzato dall'Università di Roma Tre.

Il giornalista ha scritto un testo, insieme a Liliana Segre, dal titolo "La memoria rende liberi" e sarà proprio su questo tema che Mentana dialogherà con i ragazzi. Presenti all'incontro anche il Rettore Luca Pietromarchi, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Antonio Carratta e il Prorettore con delega per i rapporti con scuole, società e istituzioni Marco Ruotolo.

A dialogare con Enrico Mentana saranno Patrizio Gonnella, prof. di Filosofia del diritto a Roma Tre e Antigone, Laura Liberto, CILD e Cittadinanzattiva e Susanna Marietti, CILD. A chiudere l'incontro saranno invece le note di “Auschwitz” di Francesco Guccini interpretata dal gruppo musicale Freedom Sounds - i musicisti del carcere di Bollate. L'incontro è stato organizzato per circa 10 mila studenti provenienti da più di 40 scuole secondarie italiane.

Mentana: fra pochi anni non ci saranno più i testimoni della Shoah

Enrico Mentana ha dichiarato: "E' questione di pochi anni, e poi non ci saranno più testimoni in vita della Shoah. E peraltro già oggi il loro racconto, la storia della loro esperienza nel girone infernale più raccapricciante della storia contemporanea, suscita una crescente indifferenza, come se fosse l'ennesima riproposizione di una vicenda già archiviata. La memoria rende liberi".