Shock ai Parioli, sigilli al Panamino. Chiuso il bar all’interno di Villa Ada

“Il gruppo II Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale ha proceduto alla chiusura del Bar Panamino che si trova all'interno di Parco Rabin (Villa Ada)”. A darne notizia è l’Osservatorio Sherwood che da anni si occupa di segnalare ciò che non va nel parco di Villa Ada tra la Salaria e via del Foro Italico.

“Secondo quanto siamo riusciti a sapere – scrive l’Osservatorio - l'intervento sarebbe legato al recupero del bene immobile da parte del Campidoglio in considerazione della concessione scaduta da tempo e del mancato rispetto degli oneri previsti a carico dei gestori”.

Sigilli al Panamino, la sentenza del Consiglio di Stato

Sherwood ha però ricordato come “sul Bar Panamino vi sia una sentenza del Consiglio di Stato del 2016 che ordina la demolizione delle parti strutturali abusive”. Una sentenza, questa, “purtroppo mai concretizzata in questi anni dal Municipio II e dal Campidoglio. Oltre alla decadenza dell'affidamento, chiediamo dunque che sia ripristinata sino in fondo la legalità a Parco Rabin che è a tutti gli effetti parte integrante di Villa Ada (e, come abbiamo dimostrato anni fa, rientra nei suoi vincoli rafforzati). Si proceda dunque senza indugio alle demolizioni degli abusi e si chiudano una volta per tutte (con la risistemazione dei luoghi nel loro assetto originario) anche le vergognose situazioni del rudere del cosiddetto "Villino Todini" e del gigantesco "cratere" lasciato dal cantiere giudicato fuorilegge del parking di via Panama”.