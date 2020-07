Show in musica di Riccardo Rossi: il 14 luglio il debutto alla Casa del Jazz

Riccardo Rossi, in una veste inedita, racconta alcuni suoi incontri con la musica che hanno punteggiato momenti particolari della sua vita: questo è “RossinJazz”, lo show musica dell'attore romano che debutta in prima assoluta martedì 14 luglio alla Casa del Jazz.

Rossi racconterà i retroscena che lo hanno portato, nel corso della sua vita, ad incontrare i suoi “miti” personali nel campo della musica, le cui note spesso diventano colonna sonora di incontri fondamentali dell’esistenza. Dalla “Ninna Nanna” di Brahms al celebre “Concerto n. 2 per piano e orchestra” di Rachmaninoff plagiato da All By Myself); la celeberrima “Maria” di Leonard Bernstein, da West Side Story; da “Overjoyed” di Stevie Wonder a “Home” di Michael Bublè, fino a “I can’t help it” di Michael Jackson.

Tra gli altri incontri “speciali” nella vita dell’attore, quello con Alberto Sordi, grande maestro del cinema italiano e geniale interprete dell’italianità che il festival omaggia nel centesimo anniversario dalla nascita. Riccardo Rossi lo ricorda anche musicalmente con “Amore, amore, amore” di Piero Piccioni, bellissima colonna sonora di “Un Italiano in America”, interpretata nel film dalla penetrante vocalità di Christy.

In questo viaggio speciale di ricordi, musicali e non, Riccardo Rossi sarà accompagnato dal sax e dalla suadente voce di Cristiana Polegri e dall’eclettico pianoforte di Silvia Manco.