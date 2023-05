Si era persa a Roma da una settimana: ritrovata a Tiburtina un'anziana 71enne

Una donna di 71 anni si era persa a Roma da circa una settimana. L'anziana è stata ritrovata dagli agenti della Polizia a Tiburtina.

La donna si era allontanata da casa, scomparendo. Quando gli agenti l'hanno trovata, la 71enne si aggirava per la stazione in stato confusionale. I poliziotti le hanno subito prestato le prime cure e, dopo averla identificata, le hanno permesso di ricongiungersi con il figlio di Pavia. L'uomo infatti è subito partito alla volta della Capitale per riportare sua madre a casa.

Arresto di uno straniero violento

Sempre alla stazione Tiburtina gli agenti della Polizia hanno arrestato un uomo straniero. Poco prima l'uomo era uscito da un bar senza pagare il conto e poi aveva anche minacciato e aggredito una commessa del bar. Intervenuti sul posto gli agenti hanno tentato di bloccarlo ma l'uomo si è avventato anche su di loro, ferendone uno. Infine è stato arresto. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per rapina e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.