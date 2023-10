Si ferma un Frecciarossa: in tilt la tratta ferroviaria Roma Napoli: il caos

Lunedì di passione per i pendolari che ogni giorno devono fare la spola tra Roma e Napoli. Un Frecciarossa proveniente da Venezia e diretto a Napoli, con a bordo circa duecento passeggeri si è fermato a causa di un guasto alla rete elettrica e di conseguenza, dopo l’interdizione di due binari, le linee dell’Alta velocità sono state bloccate, ma ci sarebbero ripercussioni anche su Intercity e regionali.

Da Termini, in sostanza, non si parte. I treni che provengono dal nord o dal sud e che devono passare per la Capitale, vengono instradati su percorsi alternativi.

Il guasto

Il guasto, che si è registrato alle 10.45, è tra le stazioni di Tiburtina e Prenestina, i passeggeri sono stati fatti scendere e collocati su un altro treno. Immediate le ripercussioni: prima 60 minuti di ritardo, poi dalle 11.30 sono diventati 90 e si sono aggiunte le prime cancellazioni. Alle 12.30 i rallentamenti erano fino a 2 ore, dalle 13.30 si parla di 2 ore e mezza.