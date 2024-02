Si getta dal V piano in via Panisperna: traffico impazzito in tutto il Centro

Traffico impazzito in Centro

Caos e traffico impazzito nella centralissima via Panisperna, nel rione Monti, dove intorno 13.30 un uomo 63 anni si è buttato da una finestra al quinto piano del palazzo al civico 69.

Sul posto i poliziotti e gli agenti del I gruppo della Polizia Locale che hanno chiuso la strada tra via del Boschetto e via dei Serpenti e messo in sicurezza l'area.

Traffico in tilt

L'uomo non è morto sul colpo, ma è stato trasportato in condizioni disperate al Santo Spirito. Sta lottando tra la vita e la morte anche se i medici sono tutt'altro che positivi. Ciò che ne ha risentito pesantemente è il traffico. Via Panisperna è stata interamente chiusa e, complice la presenza di tre scuole, all'ora di uscita c'è stato il caos. L'area è stata riaperta dai vigili sono alle 16.