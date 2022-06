Si masturba ai Parioli travestito da Sailor Mercury: denunciato

L’uomo travestito da Sailor Mercury, immortalato mentre si masturbava ai Parioli, è stato individuato e denunciato dai Carabinieri. L’uomo infatti era stato ripreso in un parco nel quartiere romano mentre compieva i suoi atti osceni.

A identificare l’uomo sono stati i militari della Compagnia Roma Parioli che lo hanno sorpreso mentre si allontanava dal giardinetto di via Vigna Filonardi tra via Eugenio Vania e via Ruggero Fauro, dove poco prima aveva indossato gli abiti da cheerleader.

Per l’uomo, che secondo quanto emerso arrivava ai Parioli da una zona periferica, è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico aggravati e un’informativa è stata inviata in procura.