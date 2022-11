Si perde per i vicoli di Trastevere: turista argentino soccorso dalla Polizia

Un argentino 72enne è stato soccorso dalla Polizia a Trastevere. L'uomo, in viaggio di nozze a Roma, era in preda ad un'amnesia e non riusciva a ricordare dove fosse il suo B&B.

È successo mercoledì 9 novembre, quando l'argentino di 72 anni è entrato in un ristorante nel quartiere di Trastevere. Visibilmente disorientato, l'uomo ha chiesto aiuto al personale perché non riusciva a ricordare dove fosse il Bed & Breakfast dove alloggiava. Il personale del ristorante ha subito chiamato il 112 e così sono intervenute pattuglie del distretto I Trevi Campo Marzio.

Il 72enne ha riferito agli agenti la sua situazione affermando di soffrire di una lieve amnesia, per cui gli agenti hanno chiamato anche personale sanitario per farlo visitare. Parlando con l'uomo, gli agenti lo hanno tranquillizzato e sono riusciti a capire almeno una parte del nome del B&B da cui sono risaliti al nome completo. Gli agenti hanno quindi ricondotto l'uomo alla struttura dove ha potuto riabbracciare sua moglie. I due hanno infatti spiegato ai poliziotti di essere a Roma in luna di miele.