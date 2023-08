Si perdono durante un'escursione, due giovani salvati dai Vigili del Fuoco

Sono stati oltre 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando di Roma nella notte tra il 22 e il 23 agosto. Gli interventi più rilevanti sono stati eseguiti nella serata di ieri, quando i pompieri sono giunti a Cerveteri, vicino a Roma, per la ricerca di una coppia di ragazzi di età compresa tra i 25 e 30 anni, dispersi durante un’escursione.

Una volta localizzati i due sono stati poi recuperati dai soccorritori. Buone le loro condizioni di salute.

Operaio rimano incastrato un un compattattore di rifiuti

Questa mattina alle 6 i vigili del fuoco sono invece intervenuti in via Bergamo, nel comune di Anzio, per un incidente sul lavoro. La vittima dell’infortunio è un operaio di 56 anni di una ditta di Ciampino rimasto incastrato con la mano nel compattatore durante la raccolta dei rifiuti. Soccorso dal 118 l’uomo è stato trasportato all’ospedale di zona.