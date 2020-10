Si sdraia sui binari a stazione Termini, macchinista frena e evita la tragedia

Si è sdraiato sui binari proprio mentre stava sopraggiungendo in stazione un treno regionale: il macchinista con prontezza di riflessi è riuscito a frenare per tempo, evitando la tragedia. E' accaduto mercoledì nella stazione Termini, protagonista un indiano 31enne.

L'uomo, una volta raggiunto dagli agenti della Polfer Stazione Termini, non è stato in grado di spiegare il gesto, apparso frutto, probabilmente, di una bravata che poteva costargli la vita. L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.