Si tuffa in acqua e sparisce: un 19enne disperso nel Lago di Bracciano

Paura sulle rive del Lago di Bracciano: un 19enne si è tuffato in acqua ed è sparito tra le onde davanti alla famiglia. Sono in corso le ricerche.

Il ragazzo, originario delle isole Mauritious, stava facendo un giro in pedalò con la famiglia sulle acque del lago. Nel momento dell'incidente, intorno alle 17 del 29 giugno, l'imbarcazione si trovava a circa 100 metri dalla riva, all'altezza di Anguillara Sabazia. A un certo punto, per scherzare come riferisce la sorella, il ragazzo si è tuffato in acqua e poco dopo è sparito. I familiari hanno tentato di individuarlo, ma senza successo.

A quel punto hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che lo stanno cercando con imbarcazioni e con un elicottero. Ma le ricerche non hanno ancora dato esito. C'è preoccupazione, visto anche che nel punto più profondo il lago arriva a 165 metri.