Sicurezza a Roma: dallo spaccio alle truffe agli anziani, i dati del Prefetto

Contrasto alle violenza sulle donne, massima sicurezza antiterrorismo e contro la malavita anche quella organizzata, prevenzione sul fronte delle occupazioni abusive.

"Questi sei mesi sono stati densi di impegni, ma l'anno prossimo dovremmo affrontare sfide importantissime", afferma il prefetto Lamberto Giannini durante l’incontro di fine anno a Palazzo Valentini con il sindaco Roberto Gualtieri, il questore Carmine Belfiore, il comandante provinciale dei carabinieri Marco Pecci e il comandante provinciale della guardia di finanza Gavino Putzu.

Violenza di genere

"Una delle grandi sfide è stata quella dell'ordine pubblico: abbiamo vissuto una stagione impegnativa - ha detto ancora il prefetto -. Eventi davvero significativi sono stati: concerti di Vasco Rossi, dei Maneskin e di Trevis Scott che è stato il fiore all'occhiello. Lì è stato deciso di aumentare gli addetti alla sicurezza e gli spazi e questo è stato decisivo visto che è stato utilizzato del liquido urticante. Grazie alle misure non ci sono stati problemi". E poi ha annunciato: "Il 9 gennaio faremo una conferenza di servizi per mettere a punto delle iniziative che sostengano il contrasto alla violenza di genere. Dando un numero maggiore di punti contatto per intercettare quanto prima le violenze".

Natale sicuro

Massima sicurezza "per le feste di Natale, vista la situazione internazionale che richiede grande attenzione. Abbiamo deciso di implementare il più possibile la presenza sul territorio", ha detto ancora Giannini per il quale la linea della Prefettura è quella di evitare nuove occupazioni. "Con il lavoro di tutti sono stati sgomberati 63 alloggi tra cui lo stabile di viale del Policlinico dove erano presenti persone con grandi fragilità. Nessuno è andato in mezzo alla strada ed è andato tutto bene. Abbiamo lavorato con Regione, Comune di Roma e Ater".

Giubileo

Senza contare l’attività della Prefettura in vista del prossimo Giubileo. Anche sul fronte della lotta alle infiltrazioni della malavita organizzata. "Stiamo lavorando per il Giubileo - ha concluso il prefetto -. Come prefettura abbiamo avviato e incrementato le operazioni per contrastare le infiltrazioni mafiose con 28 interdittive antimafia alle imprese che così non potranno partecipare agli appalti".