Sicurezza a Roma, Gualtieri affida la delega al super magistrato Greco

Roberto Gualtieri ha deciso di affidare la delega alla Sicurezza al magistrato di Mani Pulite e suo personale consulente per la legalità a Francesco Greco.

Una scelta per analizzare e mettere a punto strategie importanti per la Sicurezza della città. Il Campidoglio, infatti, è assolutamente preoccupato per i troppi casi di violenza, sparatorie e gambizzazioni che stanno interessando in particolare l'area a sud est.

Le parole di Greco

"Il tema della sicurezza a Roma - ha spiegato Greco - attraversa tutti gli assessorati, quindi è necessario un coordinamento, si va dalla partita allo stadio alle categorie vulnerabili, quali anziani, donne e bambini, dal commercio all'ordine pubblico. Sono diversi i temi che devono essere affrontati. È spesso collegato al tema dell'emergenza ma non bisogna mai operare in modo emergenziale, ad esempio sugli sgomberi".

Il lavoro che farà Greco

"Dal basso, dalle assemblee cittadini e dai municipi, vogliamo monitorare le esigenze e farle lavorare in un programma informatico che ci aiuti a elaborare le soluzioni - ha aggiunto Greco -. Tutto questo è stato già messo in piedi da Monica Lucarelli, adesso queste segnalazioni che arrivano dai quindici Municipi è bene che vengano monitorate per capire che cosa va ancora risolto. Va fatta una mappatura. Sarò a servizio del Comune, partiamo già da un ottimo livello di intervento da parte dell'assessora Lucarelli e di tutti gli assessorati, quello che è stato fatto finora è più che ottimo", ha concluso.

La scelta di Gualtieri

Rispetto alla decisione arrivata soltanto adesso di indicare un nuovo delegato alla Sicurezza "non c'è un motivo specifico. Non c'è un evento determinato, gli eventi ci sono stati e ci saranno ma nel tempo è maturata la necessità di un coordinamento. È un fatto che il comune chieda a tutti di impegnarsi in un dialogo più serrato", ha sottolineato Greco.

Il problema dei Vigili

‘’Mi è stato assicurato dal comandante’’ che gli 800 nuovi agenti della polizia locale ‘’saranno distribuiti in modo da rendere equi tutti i gruppi. Il problema è che gli agenti sono pochi, anche con le nuove 800 risorse perché la città è enorme, abbiamo la dotazione come altre città ma abbiamo 15 Municipi e ogni Municipio è una città’’. Lo ha detto l’ex pm Francesco Greco, che ha assunto la delega alla sicurezza, in una conferenza stampa in Campidoglio.