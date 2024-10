Sicurezza a Roma, l’Arvu premia i vigili urbani “eroi per dovere”. L'incursione di Magalli “pizzardone” honoris causa

Non vengono considerati Forze dell’ordine hanno il contratto privatistico degli Enti Locali ma sono una Forza di Polizia a tutti gli effetti con le stesse qualifiche delle altre Forze dell’Ordine, ma quando vengono chiamati la loro professionalità, il coraggio emergono e i cittadini ne apprezzano il loro operato. Sono i Vigili Urbani di Roma Capitale, ora un intero Corpo che per la città è come il sistema dei vasi sanguigni che “servono” la periferia e il Centro con lo stesso spirito di abnegazione.

Per loro l'Arvu, storica associazione europea, rinnova il “grazie” con la V Edizione del Premo Sicurezza, che si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 16, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, alla presenza del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, del Procuratore Capo della Repubblica, Giuseppe Amato, del Questore, Roberto Massucci e del Comandante del Corpo, Mario De Sclavis.

Uomini e donne: 54 protagonisti del patto con la città

Ma i veri protagonisti dell'evento saranno i 54 agenti, donne e uomini, che si sono resi protagonisti di interventi risolutori al fianco dei cittadini, rinnovando quel patto silenzioso tra le divise e la città sulla sicurezza, una delle note più dolenti dei grandi centri urbani. Salvataggi, suicidi sventati, arresti, indagini di polizia giudiziaria complessa, operazioni di assistenza a anziani derubati o in pericolo di vita: sono 54 le storie che verranno raccontate a testimonianza di un impegno che va ben oltre la divisa e i compiti d'istituto.

Lo storico presidente Arvu, Cordova: "Sono 59 silenziosi eroi per caso"

Mauro Cordova, presidente dell'Arvu: “A nome di tutta l'associazione, a ciascuno di questi 59 “silenziosi eroi per caso”, l'Arvu a nome della città consegnerà Medaglia e Diploma di Benemerenza.

L'incursione di Giancarlo Magalli

Non potrà mancare l'ospite illustre: alla Protomoteca è attesa l'arrivo di Giancarlo Magalli, autore tv, conduttore e attore, che per ribadire la sua vicinanza, la stima e l'affetto che nutre nei confronti dei “pizzardoni”, si presenterà in divisa e verrà premiato Comandante Onorario.