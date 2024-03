"Siete insetti": hackerati i pannelli con gli orari delle corse in metro VIDEO

Al posto delle corse e degli orari dei treni la scritta "Siete insetti", ripetura una, due, dieci volte. A Roma è scattato il giallo dei pannelli a Led dela metropolitana. Una strana scritta è comparsa in varie stazioni creando la curiosità tra i passeggeri.

Ora si indaga sulle cause: potrebbe esser stata la trovata di qualche operatore oppure il sistema è stato hackerato dall'estermo.

Il giallo

Il Siete insetti era probabilmente riferito alle condizioni in cui viaggiano i passeggeri sulle metro di Roma: ammassati come insetti in un alveare. Fatto sta che sui display la scritta ha spopolato ed 'è finita anche sui social. C'era anche chi aveva ipotizzato si potesse trattare di una pubblicità ma non essendoci la scritta messaggio promozionale l'ipotesi è stata subito scartata