Silvanus, l’orto biologico nel Parco di Veio: amore per la natura

Cinque ettari di terreno e verdure bio di stagione. Nell’orto biologico Silvanus, nel Parco di Veio, Giancarlo Angelini lavora la terra tutti i giorni, senza nessun uso di pesticidi ma anzi facendosi aiutare proprio dalla natura stessa.

Silvanus è un orto biologico, nato dalle ceneri di un orto sinergico. E sì, perché in origine il progetto di Angelini era quello di creare un posto dove le persone disabili potessero lavorare attraverso le terapie occupazionali. Tutto era pronto, ma il Covid ha detto no al progetto di Angelini e così si è resa necessaria la riconversione.

Silvanus, l'orto biologico nel Parco di Veio

“È nato tre anni fa ed è un orto biologico certificato, usiamo tutto ciò che ci dà la natura. Tutti gli ortaggi sono curati con prodotti biologici, ammessi cioè da quelli che sono canoni della biologici. Ad esempio abbiamo inserito le coccinelle per combattere i parassiti”, racconta Giancarlo Angelini.

Ma nel passato la visione era un’altra. “Tutto erano nato come orto sinergico per poter inserire da un punto di vista occupazionale i portatori di handicap grave e gravissimo. Era tutto pronto per poter permettere queste terapie occupazionali quando è uscita il Covid che ha bloccato tutto quanto. Dovevamo fare una scelta, abbiamo dovuto fare qualcosa che fosse diverso e quindi lo abbiamo trasformato in orto biologico.

E in questo periodo di caldo, l’orto biologico fa anche attenzione a non sprecare l’acqua. “Abbiamo un pozzo e facciamo solo irrigazione con impianti a goccia per cui non sprechiamo assolutamente acqua, la diamo solo dove serve. E abbiamo fatto la pacciamatura sotto le piante in modo tale da conservare l’umidità e la temperatura giusta così da non dover annaffiare tutti i giorni”.

"È molto importante ora che c’è la siccità. Siamo molto preoccupati dal tempo che fa come vuole, questo caldo eccessivo non ci fa crescere le cose come le stiamo piantando. Gli ortaggi - spiega Angelini - spigano subito e quindi è un problema enorme perché spigando subito non possono essere raccolti. Quando fa molto caldo come in questi giorni, la pianta comincia a produrre i semi per conservare la specie".

L'orto Silvanus si trova in via Giustiniania 879, dove è possibile comprare tutti i suoi prodotti di stagione.