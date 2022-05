Simona Izzo si racconta a Generazione Z. “Io e Venditti non parliamo più”

Simona Izzo si racconta e confessa il suo rapporto con Antonello Venditti. L’attrice, doppiatrice e regista Simona Izzo a “Generazione Z”, il programma di Monica Setta in onda questa sera, alle 00.20 su Rai 2, racconta come ormai “da tre anni io e Antonello Venditti non ci parliamo più”. La Izzo rivela così per la prima volta un particolare sul suo rapporto con il celebre cantautore.

Sposati, divorziati e genitori di Francesco unico figlio della coppia, Simona Izzo e Antonello Venditti non si parlano più da tempo. “È successo per un motivo semplice ma poi l'orgoglio ha prevalso e i rapporti si sono interrotti”, ha detto la Izzo a Monica Setta. Simona ha anche annunciato che sta ultimando una fiction con Sabrina Ferilli e un libro corale con le sorelle Rossella Fiamma e Giuppy “quattro sorelle, otto matrimoni e nove divorzi”.