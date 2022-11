Simona Ventura e Paola Perego saranno madrine del Red Ball di Muccassassina

Quest'anno l'Annual Red Ball di Muccassassina si svolgerà presso i locali del Qube e avrà due madrine d'eccezione: Simona Ventura e Paola Perego: "Orgogliosissime di essere madrine di questo evento".

L'appuntamento è fissato per le 20,30 del 2 dicembre al Qube. L'evento è organizzato dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, in occasione della Giornata Internazionale per la lotta contro l'Aids. L'evento unirà balli, musica, cultura, teatro e riflessioni sul tema della lotta contro l'HIV. Durante l'evento operatori del Circolo Mario Mieli saranno offriranno testo antiaids gratuiti e rapidi fuori dal locale.

Le due madrine

Ma la grande novità sono le due madrine Paola Perego e Simona Venutra.

"Insieme - hanno commentato Simona Ventura e Paola Perego - possiamo sconfiggere il pregiudizio e lo stigma verso le persone con l’Hiv. Proteggersi sempre, discriminare mai. La prevenzione ci protegge e non cambia il divertimento.”

“Simona e Paola - spiega Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli - hanno accettato immediatamente il nostro invito e questo non può che rallegrarci. La loro carriera è fatta di stile, glamour e talento che hanno sempre coniugato dando visibilità e vicinanza ai temi della comunità lgbtq+, in maniera intelligente, mai banale”. "Grazie a Simona e Paola - aggiunge il direttore artistico di Muccassassina Diego Longobardi - che con la loro presenza in serata ci ricordano che l’impegno e la solidarietà passano anche attraverso momenti di aggregazione festaiola come quello di Muccassassina".