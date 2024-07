Sindaci d'Italia, c'è il tracollo di Gualtieri: è penultimo in classifica

Un ennesimo tonfo verso il basso e ora Gualtieri e è un passo dal baratro dell'ultimo posto nella classifica di gradimento dei sindaci d'Italia stilata dal Sole 24 Ore. Penultimo posto per il sindaco di Roma a un passo dall'ultima posizione, un traguardo mai toccato da un sindaco di Roma.

Ma la classifica è estesa anche ai Governatori e vede Francesco Rocca in flessione, scendendo dal 10 all'11° posto nazionale.

Bocciatura sonora

Ma il dato che salta agli occhi è senza dubbio quello di Gualtieri. Una bocciatura sonora, senza appello, senza vie di fuga. Difficilmente ricordiamo un sindaco di Roma al penultimo posto in classifica, sicuramente non c'è mai stato nessuno all'ultimo posto. Ora Gualtieri dovrà lottare contro l'inerzia per sventare questa onta che aleggia sul Campidoglio.

I motivi del tracollo

Contro di lui ci sono tanti fattori contro: una distanza abissale tra il Campidoglio e i cittadini, una Giunta poco operativa e soprattutto divisa al suo interno con assessori che si detestano. A fronte di tutto questo nesusn rimpasto in vista: Gualtieri tira dritto, come il Titanic contro l'iceberg. La città è in balia di continue emergenze e si cerca sempre di trovare una chiave per nascondere la polvere sotto al tappeto. La classifica del Sole 24 ore è un campanello d'allarme importante per una città distante anni luce dal proprio sindaco.

Il Governance Poll

Il Governance Poll 2024, lo storico sondaggio che misura il consenso di presidenti di Regione e sindaci organizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, vede due vincitori differenti rispetto all'edizione 2023: il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con un gradimento del 68% e il sindaco di Parma, Michele Guerra, con un gradimento del 63%. Mentre a Roma Roberto Gualtieri finisce al penultimo posto in compagnia del primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla.

Il punto dell'Ugl di Roma

"Manca una sola posizione a Roberto Gualtieri per stabilire un record storico: la classifica di gradimento dei sindaci d'Italia stilata dal Sole 24 Ore, infatti, vede il sindaco di Roma al penultimo posto, un nuovo salto nel vuoto verso il peggio. Non volevamo essere cattivi profeti, ma sono due anni che l'Ugl denuncia la distanza tra l'Amministrazione e i romani e che sottolinea i tanti annunci fatti e i pochi progetti portati a conclusione. Abbiamo visto Roma umiliata con la corsa all'Expo, con le continue emergenze rifiuti, con un traffico impazzito e con i cantieri che aprono senza programmazione. Con il commercio su area pubblica che sta morendo per delle scelte poco lungimiranti e con una squadra di Giunta non all'altezza di una Capitale. Se dovesse scendere l'ultimo scalino, Gualtieri porterebbe in Campidoglio un primato mai raggiunto: mai nessun amministratore di Roma ultimo nella classifica di gradimento degli enti locali. Guardando quello che sta facendo Gualtieri e, soprattutto, quello che non sta facendo, questo risultato è alla portata del nostro sindaco. A quel punto potremmo dire che Gualtieri è il peggior sindaco che Roma abbia mai avuto". Lo dichiara in una nota il segretario di Roma e Provincia dell'Ugl, Ermenegildo Rossi.

Anche Rocca non ride

Ma se Gualtieri piange, Rocca non pu sorridere. Per il Governatore c'è una flessione che lo porta dal 10 all'11° posto in classifica. Sicuramente veniva, nella rilevazione precedente, da una spinta elettorale emotiva forte di tutto il centrodestra, ora iniziano a emergere i primi mal di pancia legati in primis al caos sanità. Nella classifica totale, al tradizionale terzetto di testa (Fedriga, Bonaccini, Zaia) che negli anni si sono avvicendati ai vertici del Governance Poll, seguono Vincenzo De Luca (Campania)e il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto. Per Rocca la battaglia è sempre più dura.