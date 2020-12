Sindaco di Roma, Giro punta su Bertolaso: “Resta il candidato migliore”

Sindaco di Roma, per il senatore di Forza Italia Francesco Giro il candidato migliore per il Centrodestra è e resta Guido Bertolaso.

"Per la candidatura a sindaco di Roma ci sono molti nomi in campo. Fanno bene i leader del centrodestra a ragionare qualche giorno in più. Parliamo della capitale degli italiani e non solo della città dei romani. Ho letto molte ipotesi. Per me Bertolaso è e resta il nome migliore anche per il difficile momento che viviamo a Roma. Abodi sarebbe stata una ventata di fortissima novità ma sta lavorando benissimo per lo sport italiano", ha detto Giro all'Adnkronos.

Per quanto riguarda il nome di Francesco Rocca avanzato da Giorgia Meloni, Giro comprende la scelta di rinunciare alla corsa al Campidoglio: "Rocca lo conosciamo bene a Roma. È appena stato rieletto alla guida di Croce Rossa. Fa bene a volere restare lì, già con la complicata indagine sierologica coordinata da Croce Rossa si è dovuto molto impegnare. Non imitiamo la sinistra che prima con Sassoli e poi con Gualtieri cerca di imporre traslochi dell'ultim'ora. Se si riveste un ruolo fortemente operativo sarebbe cosa buona e giusta concludere ciò che si fa e non cambiare mestiere".