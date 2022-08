Singita Fregene: il coperto da 25 euro "è una balla colossale. Ecco la verità"

Un coperto da 25 euro fato pagare al Singita di Fregene ad una comitiva di 21 persone? La balla colossale fa il giuro di'Italia e alla fine la spiaggia più glam del litorale romano è costretta asmentire e a minacciare azioni legali.

Scrive la società messa all'ìangolo dalla fake news: "La comitiva presente ha ricevuto un regolare preventivo via mail con conferma via whatsapp che conteneva tutti i dettagli dell’offerta lounge che prevede di riservare il baldacchino sulla spiaggia adiacente almare, comprensiva di buffet a 25€ a persona. Il buffet comprendeva: catalana di gamberi; cous cous con verdure; crumble vegetariano a base di pomodorini, feta e olive; nachos servito con guacamole, fonduta e pico de gallo; insalata di farro e mix di cereali con pomodorini, ceci, tonno, olive e basilico; pizzette rosse; pizza croccante. Al preventivo regolarmente e preventivamente approvato, gli ospiti hanno ordinato in aggiunta bottiglie di vino, alcolici e altri generi di cucina e che ha fatto naturalmente aumentare il costo".

Al Singita fanno i conti

"Considerando che si trattava di 21 persone, alla fine della serata il costo è risultato di 35 euro a persona, cibi e bevande inclusi, in linea o addirittura inferiore ai prezzi praticati sul mare di Roma e in altre località in luoghi che non si limitano a noleggiare lettini, sdraio e ombrelloni. Singita Miracle Beach, realtà imprenditoriale e dell'intrattenimento, opera da sempre secondo principi di trasparenza e correttezza, tant'è che i nostri listini sono pubblici. Siamo di fronte a una manovra che tende a screditare la società e i suoi dipendenti, dalla quale ci difenderemo nelle sedi opportune precisa la proprietà".

Infine, l'attacco: "Singita Miracle Beach e tutti i dipendenti che prestano servizio sulla spiaggia, diffidano chiunque dal propagandare notizie false, lesive dell’immagine dell’attività sia sui media che sui social. Singità Miracle Beach ha dato altresì mandato ai propri legali di procedere penalmente e civilmente a tutela della propria immagine".