Singita, tutta un'altra musica: eventi da non perdere nella spiaggia più cool

Un'estate ricca di eventi estivi per Singita Miracle Beach: si inizia dall’11 luglio, notte in cui si inaugura la stagione con "Libera", ispirato al Dia de los Muertos, evento Messicano checelebra la vita. Una notte luminosa quella di Illumina: evento magico ispirato al Burning Man, uno dei festival più famosi al mondo che darà luce alla notte del villaggio dei pescatori.

Gli appuntamenti sono molti e sono tutti di altissimo livello.

Gli eventi

Ma è solo l’inizio, previsti altri due eventi in spiaggia, tra cui un nuovo format Sogna, festival onirico fra installazioni artistiche in spiaggia e personaggi di altri mondi, e ‘Fiorisci’, ispirato agli anni 70. Le feste ufficiali Singita sono conosciute per fondere l’arte con la spiaggia, creando festival artisticie musicali a entrata libera nel litorale laziale. Sole, mare, aperitivi al tramonto, e quattro grandi Eventi: Libera, Illumina, Sogna e Fiorisci. Il Singita Miracle Beach di Fregene lancia il suo Calendario per la stagione 2024 tutto all'insegna di:natura, semplicità, innovazione, arte e multicultura.Un calendario di eventi che si somma agli aperitivi al tramonto, famosi ormai in tutta la Capitale.

Le date

Le date sono state appena annunciate: si inizia l’11 Luglio con Libera, che abbatte i confini dellospazio e del tempo portandoci in Messico al Dia de los Muertos, a celebrare la vita tra mariachi emake up messicani. Le sonorità dei dj Simone Russo, Brothers Affair e Manuel Dee ci porteranno inMessico con i loro beat coinvolgenti.Anche Agosto sarà un ricco mese di eventi iniziando da Illumina, previsto per il’8 Agosto, ispiratoal Burning Man, uno dei festival più radicali al mondo che si tiene ogni anno a fine estate a BlackRock City, nel deserto del Nevada. Via libera dunque ad acconciature e outfit ‘steampunk’.Mondocane, Simone Russo e Jack It creeranno le perfette sonorità elettroniche per immergersi inquesto evento.Il 14 Agosto seguirà la prima edizione del nuovo format ‘Sogna', un viaggio sensoriale attraversoinstallazioni artistiche, sonorità mistiche, attori e trampolieri che interagiranno con il pubblico.

Esperienza senza tempo

Sarà un’esperienza senza tempo che celebrerà l’immaginazione e l’esplorazione del nostro mondointeriore.E si conclude il 22 Agosto con Fiorisci, che farà rivivere le atmosfere e i colori degli anni 70Tutti gli Eventi inizieranno a partire dalle ore 19 e vedranno la partecipazione della compagniadi artisti di strada Singita Nouveau Cirque, un circo moderno che incanterà i presenti con spettacolie performance artistiche. Installazioni luminose, djset e balli sulla sabbia saranno una costante ditutti gli eventi del Singita.Per chi vorrà entrare ancora meglio nell’atmosfera, in tutti gli eventi ci sarà anche un make upcorner dove sarà possibile realizzare trucchi a tema. Un’estate all’insegna dell’arte, della musica edella meraviglia.Ad ogni fine serata, come tutti gli anni, l’organizzazione inviterà i partecipanti a raccogliere i rifiutidalla sabbia, ad indicare che non c’è divertimento senza rispetto per l’ambiente.Il mood da festa continua anche nel weekend al Singita, con Sunset Festival e Sunday Dreamers,dove glitter bar e djset inviteranno a far festa dall’aperitivo fino a mezzanotte.