Sisma Turchia, la Croce Rossa Italiana apre la raccolta fondi per le vittime

Ha superato i 5000 il numero delle vittime del disastroso terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la zona al confine tra Turchia e Siria, nella notte tra domenica e lunedì. Il bilancio è destinato tragicamente a salire La Croce Rossa Italiana ha aperto una campagna per raccogliere denaro e risorse per aiutare le popolazioni colpite.

La consorella turca della Croce Rossa sta già intervenendo, inviando tende e materiale paramedico in dieci province devastate dal terremoto. La Mezzaluna Rossa siriana è intervenuta invece nelle città di Aleppo, Hama, Lattakia e Tartous, gravemente colpite dal sisma. La Croce Rossa Italiana vuol essere d'aiuto in questo momento. “Serve l'aiuto di tutti in queste ore drammatiche per soccorrere le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal violentissimo terremoto" ha spiegato Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa.