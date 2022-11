Sit in dei pendolari alla Cotral ma la sede è chiusa: miracolo caldaia rotta

La sede della Cotral di via Alimena resterà chiusa il 30 novembre. Proprio il giorno in cui i comitati dei pendolari hanno programmato un sit in sotto gli uffici dell'azienda per protestare contro i continui disservizi: una singolare coincidenza.

La protesta è stata organizzata dai comitati dei pendolari della Roma Lido e della Roma Nord, linee che da luglio 2022 sono gestite dalla Cotral. La protesta era “per dare voce a chi paga il biglietto chi paga il biglietto e l'abbonamento per non avere la certezza di poter prendere il treno la mattina, di poter tornare dai familiari la sera, di poter sperare in un futuro migliore”.

E invece si troveranno a protestare sotto degli uffici vuoti, perché la sede della Cotral di via Alimena resterà chiusa.

Il comunicato della Cotral

Lo ha annunciato la Cotral con un comunicato interno diramato il 29 novembre in cui si legge che la chiusura è dovuta a un intervento di manutenzione straordinaria sul riscaldamento dell'edificio.

“L'azienda - si legge nel comunicato - ha necessità di effettuare una verifica straordinaria ed inderogabile dell’impianto termico della sede”.

“Poiché le operazioni di controllo avranno durata per l’intera giornata - dice ancora il comunicato - non potranno essere garantite le condizioni minime di comfort termoigrometrico. Pertanto, tutto il personale che ha residenza lavorativa nella sede di Via Bernardino Alimena, effettuerà, se compatibile con l’organizzazione del lavoro e gli adempimenti urgenti ed inderogabili, la prestazione di lavoro prevista per la giornata di domani in modalità lavoro 'agile’”.

“Chi ha paura dei pendolari?"

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere della Lista Calenda, Francesco Carpano: “Domani i pendolari di Roma Lido e Roma Nord manifesteranno di fronte alla sede di Cotral per pretendere un servizio dignitoso - ha scritto in tweet - ma Cotral non li riceverà perché stamattina ha deciso che domani la sede sarà chiusa per una 'verifica all’impianto termico'. Chi ha paura dei pendolari?”