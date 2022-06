Siti ad hoc e prezzi bassi: truffa online delle piscine. La denuncia di Codici

Arriva la truffa delle piscine online. La denuncia di Codici mette in guardia i consumatori, dopo che gli sportelli dell’associazione hanno ricevuto diverse segnalazioni.

È l’ultima trovata del momento, si procede mettendo in vendita – online – delle piscine ultra moderne e, una volta arrivato il pagamento, scomparire nel nulla. Purtroppo un copione già visto in molti altri ambiti. I truffatori fanno perno, infatti, sulla tendenza del momento: vale a dire la voglia di comprare una piscina, gonfiabile o tubolare, per casa propria. Visto il caldo, un’idea normale.

Truffa online delle piscine. La denuncia di Codici

“Il meccanismo è ben collaudato – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, i truffatori sfruttano la popolarità di portali web per pubblicare i propri annunci o creano dei siti internet ad hoc. In questo caso parliamo di piscine gonfiabili e tubolari. Ad attirare il consumatore è il prezzo, estremamente conveniente, oltre alle immagini che mostrano un prodotto bello e moderno. Purtroppo, una volta effettuato l’ordine, l’acquirente perde ogni contatto con il venditore, che diventa irreperibile".

"Nessuna notizia sulla spedizione, sulla consegna, nessuna informazione sul rimborso. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni al riguardo e ci siamo attivati per fornire assistenza a chi ha subito questa truffa". L'associazione consiglia dunque di "verificare l’affidabilità del venditore, le condizioni di pagamento e di spedizione prima di procedere con l’ordine", un consiglio - specifica - che vale cosempre, per ogni acquisto online. "Anche una ricerca di recensioni può aiutare a capire chi abbiamo di fronte, se si tratta di un venditore serio o se invece è stato oggetto di giudizi negativi perché, ad esempio, la consegna non è avvenuta, il rimborso è stato negato oppure il prodotto ricevuto è risultato diverso da quello pubblicizzato e scelto. È sempre bene, inoltre, utilizzare metodi di pagamento scuri, meglio quelli tracciabili, così da poter intervenire in caso di problemi”, conclude Codici.