Smartphone a prezzi stracciati, multa milionaria per il sito dei rivenditori

Un milione di euro di multa per delle pratiche commerciali scorrette. Il sito di rivenditori di Tiger Group Srl, nel mirino dell’Antitrust già da tempo è finito nei guai.

Le sanzioni sono state imposte in seguito all’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Diffusione online di informazioni ingannevoli sui prodotti in vendita - soprattutto per quanto riguarda tempi di consegna o sull'effettiva disponibilità del prodotto, addebiti di pagamenti immediati e mancata resituzione della somma in caso di reclami.

Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici ha dichiarato: “Il problema è sempre lo stesso, visto che già nel 2019 l’Autorità aveva sanzionato la società per aver offerto prodotti che non erano disponibili, per non aver consegnato ai consumatori la merce acquistata e per non aver restituito le somme versate, nonostante i reiterati reclami e gli annullamenti degli ordini”.

Le sanzioni

Una prima multa fu di 250mila euro, la sanzione di oggi vede importo e tranche raddoppiati.

I primi 500mila euro per le informazioni errate e gli altri 500mila per la questione della distribuizione, per il totale di un milione. Ci sono anche da considerare gli ostacoli al diritto dei consumatori di un'assistenza adeguata e di, eventualmente recedere dal contratto o ottenere il rimborso.

“Stiamo continuando a ricevere segnalazioni – conclude Giacomelli – da consumatori in difficoltà con l’ordine effettuato e ci siamo attivati per tutelarli di fronte a queste scorrettezze, riconosciute e sanzionate dall’Antitrust. Considerando i tre precedenti interventi dell’Autorità, ci saremmo aspettati un cambio di rotta da parte della società, speriamo che con questa nuova sanzione la situazione migliori”.