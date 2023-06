Soldi al Cinema America, la vendetta di FdI. Indaga la Commissione Trasparenza

Soldi al Cinema America: la questione continua a far discutere. Si muove la Commissione Trasparenza dell'Assemblea Capitolina. È forse una vendetta di Fratelli d'Italia contro il sindaco Gualtieri, visto che la commissione è guidata da Federico Rocca.

Ricapitolando, si parla del finanziamento da 250mila euro che il Campidoglio ha dato al Cinema America per l'organizzazione dell'edizione 2023 del Cinema in Piazza. L'altro ente finanziato, con 198mila euro, è la Fondazione Cinema per Roma. A far discutere è soprattutto l'affidamento del fondo da 250mila euro senza bando al Cinema America che sarebbe arrivato dopo quella che che alcuni hanno definito una vera e propria occupazione degli uffici del Comune da parte del presidente della Fondazione Valerio Carocci, il 26 maggio scorso.

“Se questo è il principio che passa – ha detto il presidente Federico Rocca - non vorrei essere nei vostri panni. Parliamo inoltre di una Fondazione che nei mesi scorsi ha presentato una proposta d'acquisto per la sua sede di 2,5 milioni di euro. Mi chiedo se abbiamo bisogno di 250 mila euro per le arene”.

“La città merita una riflessione di tipo politico su quanto accaduto – ha detto il consigliere della Civica Raggi Antonio De Santis - l’assenza di un dibattito è un vulnus che va colmato. Io per conto mio rimango con tanti dubbi. La distanza che c’è tra i 38 mila euro di finanziamento alle arene dopo un bando e questo finanziamento da 250 mila euro meriterebbe un approfondimento”.

Le domande della Commissione

Le domande della Commissione sono ruotate intorno alla questione centrale: l'affidamento senza bando del fondo da 250mila euro alla Fondazione Cinema America, quando normalmente un'arena finanziata tramite bando pubblica riceve in media 38mila euro.

A queste domande ha risposto la direttrice del Dipartimento Cultura Cinzia Esposito. “Nessuna delle 350 proposte dell’Estate Romana - ha spiegato - avevano proposto iniziative per Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. Poi abbiamo pensato che si è creata un’aspettativa rispetto a questa progettualità, che continua ad avere un successo di pubblico”.

L'"occupazione" del Campidoglio

La Commissione ha sentito anche il Capo del Cerimoniale, Alessio Giacopello, sulla visita da parte del presidente della Fondazione Cinema America al Campidoglio. Secondo il Capo del Cerimoniale il presidente Carocci avevano un regolare appuntamento con il capo di gabinetto del sindaco, che li ha ricevuti alle 12,30 di quel giorno. Poi dopo l'incontro, non soddisfatto, Carocci sarebbe entrato direttamente nell'ufficio del sindaco, restandovi fino alla sera, dopo aver ricevuto delle rassicurazioni.