Sommerso dai debiti di droga massacra di botte la madre: preso figlio violento

Sommerso dai debiti di droga massacra di botte la madre: un uomo di 38 anni è da ieri rinchiuso in carcere per aver minacciato di morte e aggredito la mamma alla quale aveva chiesto i soldi per comprare le sostanze stupefacenti. L'episodio si è verificato a Torpignattara.

Ad avvertire la polizia è stato un passante colpito dalle parole che l'uomo stava rivolgendo alla mamma 'io te ammazzo, me devi da' i soldi'. Il passante, pure lui minacciato dall'uomo ('non ti azzardare a chiamare la polizia'), si è allontanato a distanza di sicurezza e ha chiamato il NUE 112: l’operatore della Polizia di Stato ha subito inviato due pattuglie, una del Reparto Volanti ed una del commissariato Porta Maggiore, a verificare quanto dichiarato telefonicamente.

Quando gli agenti sono arrivati, il 38enne stava ancora minacciando l’anziana signora e, quando ha visto arrivare i poliziotti,ha estratto dalla tasca dei pantaloni una bomboletta di spray al peperoncino puntandogliela contro. Inevitabili per lui le manette. La signora agli agenti ha raccontato che il figlio le chiedeva ormai da tempo il denaro perché dedito all’uso di sostanze stupefacenti, e quando lei glieli rifiutava, lui andava su tutte le furie e la aggrediva verbalmente e fisicamente. In questa circostanza era arrivato a minacciarla di morte mettendole anche le mani al collo: portata al pronto soccorso dell’ospedale Casilino, la donna è stata dichiarata guaribile in 7 giorni.

Il figlio, che risponde anche di minacce a pubblico ufficiale, è ora in carcere.