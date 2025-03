“Sono incinta non mi potete arrestare”: va in carcere la rom Gazza Ladra, regina degli scippi

Una 38enne rom, conosciuta come la 'Gazza Ladra', è stata arrestata dai carabinieri, ieri, in piazzale Ostiense, a pochi passi dalla metro B Roma-Piramide.

Deve scontare 11 anni, 1 mese e 20 giorni

La donna, destinataria di un ordine di carcerazione, emesso dall'autorità giudiziaria di Milano, per 11 anni 1 mese e 20 giorni di reclusione, è stata bloccata insieme ad altre due ragazze nomadi per un controllo. Lì sarebbero emersi i precedenti.

Scippi e furti tra Roma e Milano

La donna - che avrebbe commesso decine di furti tra il 2019 e il 2023 a Roma e Milano -, fino a questo momento, aveva evitato il carcere perché sempre in gravidanza al momento dei fermi. Anche in questo caso la ragazza è risultata incinta al terzo mese, ma la gravidanza non ha impedito ai militari di arrestarla essendo stata giudicata, questa condizione nel caso specifico, compatibile con la detenzione.