“Sono un ex detenuto, dammi i soldi”, e rapina 13enne: arrestato minore nomade

“Sono un ex detenuto, dammi i soldi”, e rapina 13enne: un ragazzo di 17 anni, appartenente ad una nota famiglia nomade, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Aventino, per tentata estorsione.

Il ragazzo, già con numerosi precedenti specifici alle spalle e attualmente sottoposto alla misura della permanenza in casa nell’ambito di altri procedimenti penali, dall’inizio dell’anno aveva preso di mira uno studente romano di 13 anni, avvicinandolo in 2 occasioni, con fare minaccioso, alla fermata del bus di via Marmorata, luogo che la vittima frequentava quotidianamente per tornare a casa dopo la scuola, intimandogli di consegnargli delle somme di denaro.

Il primo episodio risale al 22 gennaio, l’ultimo il 5 febbraio scorsi. Nell’ultima occasione, il 17enne, notata la sua “vittima prediletta”, lo ha minacciato lasciando intendere di essere in possesso di un coltello e affermando di essere un ex detenuto, per costringerlo a consegnargli qualche decina di euro. In entrambi i casi, l’estorsione non è andata a buon fine poiché il 13enne è sempre riuscito a fuggire, ma dopo l’ultimo episodio, sentendosi perseguitato, ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri della Stazione Roma Aventino.

I militari, raccolti gli elementi utili al riscontro di quanto denunciato dalla vittima e sviluppata l’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno stretto il cerchio intorno al 17enne che è stato riconosciuto anche tramite i social network di cui lo spavaldo giovane faceva quotidianamente uso.

Il ragazzo è stato condotto nell’Istituto Penitenziario Minorile di Casal del Marmo.