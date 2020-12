Sos Chirurgia, il professor Giulio Basoccu torna in tv: 6 episodi su Real Time

Sos Chirurgia, il professor Giulio Basoccu torna in tv: da questa sera alle ore 23.05, per ogni giovedì, su Real Time la seconda stagione del programma che parla di medicina e racconta cosa c'è dietro agli interventi chirurgici.

Su Sos Chirurgia lo sguardo della telecamera racconta il mondo della bellezza a 360 gradi: gli interventi chirurgici verranno accompagnati da trattamenti e approfondimenti di medicina estetica nello splendido scenario della Capitale. Le puntate di questa stagione prendono spunto dall’appello di persone che non sono soddisfatte del loro aspetto e che vogliono riscoprirsi più belle e sicure di sé.

Tutti i protagonisti sono accomunati dalla fiducia nel Prof. Giulio Basoccu, affermato chirurgo romano che opera da oltre 30 anni nel campo della chirurgia estetica nazionale e internazionale. Ha eseguito oltre 7.000 interventi e si avvale di un’equipe composta da personale giovane e altamente qualificato. La seconda stagione di Sos Chirurgia racconta le emozionanti storie dei pazienti e contemporaneamente svela la quotidiana attività dello staff medico guidato dal Prof. Basoccu.

Episodio 1 - Daniela in seguito a un tumore vorrebbe migliorare l’aspetto del seno che porta i segni di quel periodo angosciante della sua vita. Vorrebbe voltare pagina e dimenticare, ma il ricordo affiora ogni volta che si guarda allo specchio.

Episodio 2 - Denise, 19 anni, vorrebbe mostrare senza vergogna il proprio profilo e per questo motivo vorrebbe sottoporsi a un intervento di rinoplastica.

Episodio 3 - Savigne, modella brasiliana, ha eseguito un intervento di mastoplastica additiva in giovane età ma i risultati ottenuti non sono stati quelli desiderati.

Episodio 4 - Jessica in seguito a un forte dimagrimento si ritrova con un seno svuotato e cadente; vorrebbe, con un intervento di mastopessi, potersi guardare allo specchio e ammirare il corpo che tanto ha desiderato

Episodio 5 - Elena in seguito a un incidete ha riportato l’incapsulamento di una protesi al seno che le provoca dolore; sottoponendosi a un intervento di rimozione e sostituzione delle protesi riuscirebbe finalmente a risolvere il problema del dolore costante.

Episodio 6 - Maurizio ( in arte Principe Maurice) , discendente di una famiglia di principi illustri di Bergamo, attore, cantante e performer, sta per intraprendere una nuova attività artistica nel mondo del cinema e vorrebbe rinfrescare il volto con un lifting.

“Sono felice di portare in tv la chirurgia estetica, un’opportunità meravigliosa che consente di raccontarne tutte le sue sfumature: non solo vanità, ma anche coraggio, desiderio di rivalsa e benessere - dichiara il prof Guido Basoccu -. Ogni episodio racconta il vissuto dei pazienti e le loro fragilità, puntando l’attenzione sulle storie che si celano dietro ad ogni intervento: una donna che desidera lasciarsi alle spalle il cancro al seno, una modella che in gioventù ha subito un intervento sbagliato, una mamma vittima di un brutto incidente che vuole dimenticare, una ragazza che non si è mai accettata, una donna che dopo un dimagrimento consistente non si piace più e un artista che vede sul suo volto i segni del tempo. Storie di vita vera, nelle quali ognuno può ritrovarsi. Sos Chirurgia è tutto questo”.