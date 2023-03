Sovraindebitamento, ecco come uscirne: la conferenza di Acli e Consumatori

Come si esce da una situazione di sovraindebitamento. Acli e Movimento dei Consumatori (Mc) ne parleranno in una conferenza il 9 marzo, presentando i primi risultati del progetto “Riparto”.

Il progetto è volto ad aiutare cittadini e imprese sommerse dai debiti, offrendo loro assistenza e consulenze gratuite. Finanziati dal Ministero del Lavoro, Acli e Mc hanno messo in piedi una rete per aiutare le persone che si trovano in queste situazioni. Si tratta per il momento di 27 sportelli, installati in 17 Regioni. A questo si aggiunge una linea telefonica, che permette di estendere i servizi a tutto il territorio nazionale. Partecipano a questa rete circa 300 operatori provenienti dal Terzo Settore e formati sui temi dell'educazione finanziaria e all'assistenza psicologica alle persone in stato di sovraindebitamento. Inoltre ci sono anche 50 consulenti del debito, che aiutano le persone consigliando loro le migliori strategie per migliorare la loro situazione finanziaria.

Chi parteciperà all'evento.

Nell'incontro che si svolgerà alle 9 del 9 marzo, alla Sede del Parlamentino del Cnel, saranno esposti i primi risultati di questo progetto, proponendo nuove iniziative e mettendo in luce le criticità da risolvere.

La conferenza si aprirà con i saluti di Tiziano Treu, presidente del Cnel, Antonio Russo, vicepresidente dell'Acli e Alessandro Mostaccio, segretario generale del Mc. Dopodiché saranno esposti i risultati del progetto “Riparto”, con numerosi interventi di esperti del settore.

Nella seconda parte della giornata, ci saranno invece una serie di tavole rotonde sui debiti e sulle misure per prevenire le situazioni di sovraindebitamento: interverranno Maria Teresa Bellucci, viceministrodel Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesco Paolo Sisto,viceministro della Giustizia, Massimo Bitonci, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e molti altri esperti.