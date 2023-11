Spacciatore sbadato arrestato confessa: "Non pensavo fosse della droga"

Spacciava droga senza saperlo. L'uomo faceva delle consegne senza sapere il tipo di merce ma, una volta fermato dai carabinieri, ha scoperto si trattasse di cocaina e hashish. E' la versione raccontata davanti al Gip, da un 52enne romano, residente in zona Tufello, arrestato sabato scorso dai militari della stazione città Giardino.

Nella sua auto, i carabinieri hanno trovato un pacchetto contenente 25 grammi di hashish e 25 grammi di cocaina.

"Non sapevo fosse droga"

"Mi ha chiamato una persona che non conosco - ha detto l'indagato nell'udienza di convalida - e mi ha detto che aveva un lavoro per me. Pensavo fosse un lavoro da cameriere, ma quando l'ho incontrato a Casal Bruciato, mi ha dato un pacchetto e tre indirizzi dove consegnare il contenuto". I carabinieri sono arrivati prima che finisse il giro.

Rider della droga

Aveva già fatto 2 consegne. Il Gip gli ha ricordato che 10 giorni fa era stato arrestato per lo stesso motivo e che per questo era sottoposto all'obbligo di firma. Ha inoltre accolto la richiesta della procura di convalida dell'arresto e ha stabilito la misura cautelare in carcere in attesa del processo.