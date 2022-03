Spaccio di droga via what's app, sgominata la banda di Roma est

Si coordinavano per spacciare droga grazie a una chat di what's app dove segnalavano la presenza delle pattuglie dei militari. Indagate 22 persone con l'accusa di spaccio nella zona di Tivoli e nel quadrante di Roma est.

I carabinieri della compagnia di Tivoli, su delega della procura della Repubblica di Tivoli nell'ambito di un'indagine contro lo spaccio, hanno sgominato una banda dedita allo spaccio a Roma est nel periodo 2019-2020.

22 custodie cautelari

22 persone sono state raggiunte dalla misura di custodia cautelare con l'accusa di aver gestito il traffico di droga nelle piazze di spaccio in zona Tiburtino, in seguito al "vuoto" lasciato da precedenti spacciatori arrestati. Nel dettaglio, sette persone sono finite agli arresti domiciliari, 4 in carcere e 11 hanno ricevuto l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

Indagini condotte fra il 2019 e il 2020

Le indagini, coordinate dalla Procura di Tivoli e condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli, si riferiscono al periodo tra la fine del 2019 e per tutto il 2020, lasso di tempo durante il quale sono emersi "gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei 23 indagati per il reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e cocaina".

Scambi di informazione via what's app

Grazie allo scambio di informazioni sul posizionamento delle pattuglie sul territorio attraverso una chat su what's app, la banda criminale sarebbe riuscita a garantire il rifornimento di droga a moltissimi consumatori locali, anche nel periodo del lockdown.

Fino a 100 scambi al giorno di droga

La procura stima un "importante giro d’affari, con circa 100 cessioni giornaliere". Durante le indagini i carabinieri hanno arrestato tre persone in flagranza di reato e denunciato alla Procura di Tivoli 12 persone per violazione della normativa sugli stupefacenti. Sono stati anche segnalati alla prefettura di Roma 21 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrati circa 2 kg tra varie sostanze stupefacenti.