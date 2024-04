Space economy, arriva il fondo da 1 mln per sostenere le star up del settore

Fondazione Roma investirà un milione di euro in un fondo di venture capital che supporti in maniera significativa le startup che lavorano nel campo della Space Economy. Lo ha detto il presidente di Fondazione Roma, Franco Parasassi, al Simposio promosso da FondAzione Roma

All'evento ha partecipato, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La stima

Si stima che entro il 2030, la nuova economia dello spazio raggiunga un valore mondiale di circa mille miliardi di dollari. In Italia, con circa 400 aziende e 10.000 addetti, si parla già di un impegno senza precedenti nel settore, grazie alle risorse allocate anche dal Pnrr. Entro il 2026, gli investimenti italiani nella Space Economy potrebbero raggiungere i 7,3 miliardi di euro.

Il progetto di Parasassi

"Anche in forza degli elementi emersi in questo secondo Simposio, vogliamo promuovere un dialogo con altri soggetti pronti a seguire questo esempio e chiamare a raccolta tutti quelli che puntano ad investire in aziende giovani della “space economy”. Un settore – ha concluso Parasassi – che è una vera e propria eccellenza del Made in Italy, con prospettive di sviluppo notevoli sia dal punto di vista economico che delle competenze”.