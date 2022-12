Sparano a dei ragazzi in un bar: due uomini arrestati per tentato omicidio

Due uomini hanno sparato contro dei ragazzi che stavano prendendo un aperitivo in un bar. I due sono stati arrestati e condotti in custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. L'arresto è stato disposto dalla Procura di Tivoli, che coordina le indagini.

Il fatto è successo a Guidonia, nella serata del 30 agosto scorso.

Il fatto

Nella serata del 30 agosto 2022, I due uomini hanno fatto fuoco contro i tavoli esterni di un bar contro dei ragazzi che stavano lì seduti.

Il gruppo di ragazzi e gli altri clienti sono scappati all'interno nascondendosi. In tutto sono stati esplosi sei colpi. Poi gli aggressori sono scappati.

Le indagini

I primi ad intervenire sono stati i Carabinieri del Sezione Operativa di Tivoli e quelli del Nucleo Investigativo di Frascati. Sono intervenuti anche gli uomini della Sezione Balistica del Ris di Roma. Gli inquirenti hanno così ricostruito le traiettorie dei proiettili che per fortuna non sono giunti a destinazione, stabilendo che i due non volevano solo intimidire: il loro intento era uccidere.

I militari hanno poi raccolto le testimonianze delle vittime del tentato omicidio. Uno di loro è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacente. Inoltre raccogliendo i filmati delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri hanno raccolto alcuni dettagli dell'auto e dei vestiti che indossavano gli aggressori.

La perquisizione e l'arresto

Le indagini hanno permesso di identificare i due uomini già a metà settembre. Si tratta di due italiani, padre e figlio. Ulteriori prove sono state trovate a seguito di una perquisizione in casa loro, dove gli inquirenti hanno trovato i vestiti che indossavano nel giorno della sparatoria. Per i due è scattata la misura della custodia cautelare in carcere.