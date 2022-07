Sparatoria a Roma, gruppo di banditi assalta portavalori. Ferito un vigilante

Sparatoria nella periferia di Roma, dove un gruppo di banditi ha assaltato un portavalori intorno le 8 di venerdì 1 luglio. L’agguato è avvenuto in via Anteo, a Torre Angela.

Secondo le prime testimonianze una banda composta da almeno 4 persone ha circondato il mezzo per rubare il denaro che trasportava, probabilmente tagliandogli la strada. I banditi sono scesi dal loro mezzo e hanno fatto fuoco contro la guardia che era scesa dal blindato.

Il vigilantes è rimasto ferito durante lo scontro a fuoco. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia e i sanitari del 118. La guardia giurata è stata trasportata in ospedale, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia sta invece indagando su quanto accaduto per ricostruire le dinamiche dell’agguato. Viste le dinamiche dell'aggressione, non si esclude si tratti di una banda di professionisti.