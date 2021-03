Sparatoria in strada nel quartiere Prati: si ipotizza il suicidio.

Gli spari si sono sentiti in via Sabotino, vicino Piazza Mazzini. Sul posto sono accorsi gli agenti di Polizia e hanno trovato il corpo di un uomo senza vita, con un colpo alla tempia e la pistola ancora in mano. Indagini in corso ma pare si tratti di suicidio. Il defunto è stato trovato nell'androne di un condominio: si tratta di un 87enne ex appartenente alle Forze dell'ordine.