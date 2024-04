Sparava vicino al parco giochi: denunciato il cecchino di via del Serafico

Sparava in un parco pubblico con un fucile a pallini, a pochi metri dall'area giochi per bambini, per questo è stato denunciato dalla polizia locale.

Gli agenti del Gruppo Tintoretto sono riusciti a bloccarlo in flagrante.

L'operazione

Durante i controlli all'interno di un mercato del VIII Municipio, sono stati richiamati ieri da alcuni cittadini per la presenza, in un'area verde compresa tra via Paolo di Dono e Via del Serafico, di un uomo che sparava con un grosso fucile e delle pistole contro un bersaglio di carta, apposto sul muretto di recinzione del parco, vicino ai giochi per bambini. L'uomo, un italiano di 48 anni, è stato denunciato all'autorità giudiziaria.