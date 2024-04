Sparò e uccise chef Costa, chiesti 18 anni per l’ex socio Fabio Giaccio

Ha ucciso chef Manuel Costanza, per gli amici “Chef Costa”, con due colpi di pistola e per la procura deve scontare 18 anni in carcere. Così, in aula, il pm Mario Palazzi ha chiuso la sua requisitoria su Fabio Giaccio.

L’accusa per il 44enne è di omicidio volontario e detenzione irregolare di arma da fuoco. Lo chef ucciso era il cugino della vincitrice del Grande Fratello, Floriana Secondi.

La Procura

Secondo la procura, come riporta il Corriere della Sera, la lite tra Giaccio e Costa è scattata per una lite sulla gestione del Metropolis, locale che i due avevano gestito insieme. Una zuffa animata, quella del 10 marzo 2023. Poi i due colpi davanti all’Osteria degli Artisti, nuovo locale di Costa in via Giovanni Sommeiller. Non c’è stato nulla da fare per lo chef, cugino di Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello.

La ricostruzione

A ricostruire la genesi della lite è stato lo stesso imputato: in ballo c’era la riapertura del Metropolis, per cui però servivano i soldi di Chef Costa. Dopo il “no” del cuoco, sicuro di essere creditore più che debitore, le prime urla e gli spintoni. Quindi la pistola e il grilletto che scatta due volte. Giaccio si costituirà poche ore dopo, indossando ancora i vestiti sporchi di sangue. Adesso rischia 18 anni di carcere.