Sparò e uccise il ladro sulla Cassa: raccolta di fondi per il vigilantes Micarelli

Una raccolta fondi su 'Gofundme' è stata organizzata da 'Zona Cassia' per Antonio Micarelli, la guardia giurata che, il 6 febbraio scorso, ha ucciso un ladro esplodendo alcuni colpi di pistola nel corso di un tentativo di rapina all'interno di un appartamento di via Cassia, a Roma.

L'obiettivo 30 mila euro

L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare a 30 mila euro così da garantire al vigilantes il pagamento delle spese "legali e psicologiche". "Antonio è una guardia giurata, un uomo che ha sempre messo il suo lavoro e il senso del dovere al primo posto. Pochi giorni fa, con un atto di coraggio, ha difeso la sua vicina di casa, una donna sequestrata da quattro persone, nella sua proprietà privata, mettendo a rischio la propria vita per proteggerla - si legge nella petizione che è stata condivisa anche dal Savip, il sindacato delle guardie giurate -. Antonio è stato brutalmente aggredito da quattro delinquenti e poi gli stessi hanno tentato di investirlo per ben due volte con l’auto, in una situazione disperata Antonio ha sparato alcuni colpi per difendersi". "Un tragico evento che nessuno, tantomeno Antonio, avrebbe voluto. Ora, nonostante abbia agito in una situazione di pericolo per difendersi e per proteggere una persona innocente, in una proprietà privata, si trova a dover affrontare un processo lungo e difficile - si legge ancora -. Antonio è stato sospeso dal lavoro, è sotto shock e ha bisogno di supporto legale, psicologico ed economico per sostenere tutte le spese. Non possiamo/dobbiamo lasciarlo solo".

Il contributo del quartiere

"Per questo, noi, il suo quartiere abbiamo deciso di lanciare questa raccolta fondi. Ogni contributo, piccolo o grande, potrà fare la differenza per aiutarlo a superare questo momento drammatico", spiega 'Zona Cassia'. I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenerlo economicamente e non solo, in questa fase delicata della sua vita, in quanto sospeso anche dall’attività lavorativa - conclude -. Qualsiasi somma rimanente verrà devoluta in beneficenza, nel rispetto del gesto di altruismo che ha sempre contraddistinto Antonio".