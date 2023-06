Spiagge Roma, il dono di Saragat coperto da rifiuti: “Una situazione assurda”

Le spiagge libere di Roma, quelle che furono donate al Comune nel 1965 dall'allora Presidente della Repubblica Saragat diventando gli odierni cancelli, non sono risparmiate dall'emergenza rifiuti: cumuli di rifiuti sull'arenile. “Una situazione assurda”

Questa la denuncia del responsabile per il Lazio della Lega, nonché consigliere capitolino, Davide Bordoni: “I cumuli si immondizia si accatastano adesso anche sulle spiagge - dice il consigliere - e i romani sono costretti a subire degrado, mancanza di igiene e di tutela della salute perfino durante i momenti che dovrebbero essere dedicati al relax e a un tuffo in mare. Questo è assurdo, a migliaia di persone viene tolta di fatto la possibilità di utilizzare la spiaggia che il presidente delle Repubblica Giuseppe Saragat donò ai cittadini proprio a tutela e garanzia del diritto a godere del mare e dei suoi benefici anche per chi non voglia o non possa avvalersi degli arenili in concessione”.

“Il Campidoglio faccia qualcosa”

“Il Campidoglio intervenga il prima possibile - conclude il consigliere Bordoni - quanto accade è assurdo, la stagione è iniziata ormai da settimane, ma i servizi, anche quelli di semplice pulizia e decoro, continuano a mancare mentre un numero sempre più alto di utenti, romani e turisti, si avvicina con il caldo e l’avanzare dell'estate al mare di Roma”.

Dello stesso avviso il rappresentante per il centro Italia del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, che su Facebook scrive: “I cittadini di Roma stanno aspettando almeno uno di due eventi: che Gualtieri faccia pulire le spiagge, o che almeno la Presidente dell’Assemblea Capitolina convochi un Consiglio straordinario per affrontare la questione, col sindaco presente. Il M5S ha chiesto da tempo entrambe le cose. Anche questo weekend ho fatto un sopralluogo sul litorale, documentato con video, e di nuovo ho constatato che la monnezza continua a moltiplicarsi. L'emergenza sanitaria è alle porte. Se ne deve parlare in Assemblea Capitolina: questa maggioranza deve almeno iniziare ad ammettere che ha un problema”.