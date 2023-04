Spie nella Regione Lazio: scoperte telecamere nascoste. Erano lì da 10 anni

Negli edifici della Regione Lazio sono state scoperte delle telecamere nascoste, vecchie di almeno dieci anni. Sembrerebbe una spy story e invece è proprio quello che è stato trovato negli uffici della presidenza della Regione e in quelli dell'assessorato alla Sanità.

Le telecamere sono state rinvenute nella sede della Regione in via Cristoforo Colombo, durante dei lavori di ristrutturazione. I dispositivi erano in tutto otto e si trovavano nell'ufficio dell'assessorato alla Sanità, nella sala direzione e nella sala riunioni dello stesso dipartimento, nell'ufficio di Presidenza. La Regione ha subito presentato una denuncia contro i ignoti.

Le indagini

Sono telecamere analogiche, quindi datate. Per questo i Carabinieri che stanno indagando sul ritrovamento, ritengono che si trovassero negli ambienti della Regione da almeno dieci anni. I dispositivi erano posizionati in modo da inquadrare le porte, così da immortalere chi entrava e usciva. Ora resta da capire chi stesse spiando chi e perché.