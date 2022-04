Squillo di trombe per il jazzista Fabrizio Bosso: due concerti a Roma

Squillo di trombe (e rullo di tamburi) per Fabrizio Bosso, che suona all’Alexanderplatz Jazz Club di Roma mercoledì 6 e giovedì 7 aprile.

Lo storico Jazz club romano presenta Fabrizio Bosso Quartet & Paolo Silvestri Ensamble, “Duke”: il compositore Paolo Silvestri propone una lettura del leggendario E.K. Ellington, elaborata per la ritmica di Bosso - rispettando l’originalità del “Duca” ma con un occhio di riguardo ai musicisti di oggi.

L’eleganza e il timbro intenso di Ellington sono stati pensati e “tagliati” su misura per il grande trombettista torinese, in un’esibizione che si annuncia già come un successo.

Accanto a Fabrizio i "fedelissimi": Julian Oliver Mazzariello, il cui talento sta ottenendo sempre più ricnonoscimenti, Jacopo Ferrazza, di cui si parla sempre più spesso e il grande Nicola Angelucci, uno dei batteristi più ambiti del jazz.

La sezione fiati è composta da Gianni Oddi, Alessandro Tomei, Marco Guidotti, Mario Corvini e Fernando Brusco.

Info

Info e prenotazioni: 06 86781296 - dopo le 18.00;

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com