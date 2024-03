SS Lazio, dopo Sarri Lotito si affida a San Tommaso: Rocchi nuovo allenatore

Dopo le dimissioni di Sarri da allentaotre della Lazio Claudio Lotito ha scelto il suo successore: sarà Tommaso Rocchi. Una scelta di cuore che ha una duplice valenza: la prima è che Tommaso Rocchi è amatissimo dai tifosi laziali; la seconda è che Lotito risparmierà non poco visto che l'ex attaccante è già in forza sulla panchina delle giovanili biancocelesti.

Insomma, tutti contenti: una panchina da traghettatore per questo finale di stagione e il sogno di Tudor per il prossimo anno.

Un terremoto

In casa Laizo è in atto un vero e proprio terremoto. Le dimissioni di Maurizio Sarri hanno catalizzato tutti gli attacchi sul presidente Claudio Lotito. Una contestazione, anche violenta, che ha creato un grosso problema alla dirigenza. C'era bisogno di un'operazione simpatia con i tifosi: ecco che Tommaso Rocchi è l'uomo giusto al momento giusto. Amato come pochi dalla tifoseria, umile ma leader. E poi a costo quasi zero. La decisione finale sarà presa a pranzo: un simposio a villa San Sebastiano dove dovrebbe arrivare la firma finale.

Traghettatore

Rocchi dovrebbe traghettare la squadra fino a fine anno, gestendo 4 partite chiave: il Derby, due partite di Coppa Italia con la Juventus e l'eventuale finale del trofeo nazionale. A fine anno si tracceranno i bilanci: se Rocchi centrasse tutti gli obiettivi potrebbe arrivare la conferma per la prossima stagione, in caso contrario Lotito punterà su un top allenatore.

Il prossimo anno

Ma chi sarà questo allenatore top? Il sogno di Lotito si chiama Tudor. L'ex juventino è già stato contattato e ha dato il suo assenso di massima: c'è da parlare del piano economico che con Lotito è cruciale ma c'è tempo per arrivare a giugno.

Gli altri in lizza

Qualora Rocchi non dovesse accettare è già pronto Miroslav Klose, in queste ore "stranamente" nella Capitale. Il tedesco è un altro ex giocatore amatissimo dai tifosi ma che saprebbe scaldare meno i cuori laiziali. Terzo ma staccato è Gregucci: lazialissimo e antiromanista attualmente allena la primavera del Frosinone e ha molte esperienze sulle panchine di Serie A.