Stadio As Roma, ci risiamo quasi. La Raggi annuncia: “A breve novità”

Stadio As Roma a Tor di Valle, per l'ennesima volta il sindaco Virginia Raggi riaccende le speranze dei tifosi giallorossi annunciando che a breve ci saranno novità sulla costruzione dell'impianto che da due anni attende il voto della variante e della convenzione urbanistica.

“È un progetto enorme, il più grande che la città ha avuto – ha detto la Raggi ai microfoni di Radio Rock –. Non abbiamo mai smesso di lavorarci. La conferenza dei Servizi qualche anno fa ha approvato il progetto con una serie di prescrizioni. Stiamo lavorando con la società per rispettare queste prescrizioni e a breve ci saranno novità”.

Sulla vicenda stadio è immediatamente insorta Forza Italia con il senatore Francesco Giro che si è scagliato contro il sindaco Raggi, reo di aver utilizzato lo stadio della As Roma come spot elettorale in vista delle elezioni del 2021: “Sarebbe deleterio usare il nuovo stadio della Roma come uno spot elettorale, addirittura giocando sulla suspence. Si vota fra un anno e capisco che i grillini, avendo un bilancio magrissimo da esibire, usano e abusano di tutto ma non esageriamo. Quella dello stadio è per Roma e i romani una storia amara, che dura da anni, troppi. In un paese civile un progetto enorme, come lo definisce oggi la stessa sindaca Raggi, avrebbe meritato un sì o un no in tempi brevi, non biblici, e sopratutto certi, altrimenti gli imprenditori nazionali ed internazionali non investiranno più un euro nella Capitale”.