Stadio As Roma Pietralata: il Muncipio Iv dà il via libera. Il Comune accelera

Stadio As Roma a Pietralata, arriva il via libera dal Municipio Roma IV con voto favorevole di tutti i partiti ad eccezione del Movimento 5 Stelle. Il semaforo verde all'iter amministrativo è stato dato con alcune prescrizione “basiche”: aumento dei parcheggi di progetto e rafforzamento del trasporto pubblico e privato.

Per il Campidoglio che incassa la “dichiarazione di publico interesse del territorio, è un ulteriore passo avanti. L'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia: “Esamineremo con grande attenzione le osservazioni pervenute che, peraltro, mi sembrano in linea con quelle già espresse dal Municipio durante la conferenza dei servizi preliminare”, ha commentato e ha poi aggiunto: “Continuiamo, quindi, nel percorso delineato: non appena la Commissione urbanistica capitolina, insieme alle altre Commissioni interessate, esprimeranno il parere di competenza, la delibera verrà contro dedotta dalla giunta di Roma Capitale e portata in Assemblea capitolina per il voto definitivo”.