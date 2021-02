Stadio della Roma addio, la società abbandona il progetto a Tor Di Valle

Dopo anni di lungaggini politiche e amministrative e ritardi dovuti a problemi giudiziari è ufficiale: la nuova società della As Roma, che fa capo al magnate texano Dan Friedkin, dice addio al progetto dell'era Pallotta di costruire lo stadio di proprietà della Roma a Tor Di Valle.

"Non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all'area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione". Lo fa sapere la As Roma in un comunicato. La scelta era nell'aria, ora è ufficiale. Resta la domanda: i Friedkin avranno già in mente un piano alternativo, o è tramontata l'idea che la As Roma abbia un suo stadio?