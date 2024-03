Stadio della Roma, partiti i carotaggi: scorta dei vigili contro le proteste

Al via i carotaggi per il nuovo stadio dell’AS Roma a Pietralata. Tecnici della società giallorossa, accompagnati dalla polizia locale, sono all’opera dalla mattina di giovedì, 21 marzo, sui terreni dove dovrebbe nascere il nuovo impianto sportivo.

La presenza dei vigili si sarebbe resa necessaria per far fronte alle eventuali proteste dei residenti contrari all’opera. Effettivamente, su via degli Aromi, erano presenti, all’arrivo dei tecnici, una quindicina di persone.

Lavori scortati

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 marzo, c’era stato un primo sopralluogo esplorativo. I carotaggi veri e propri sono partiti questa mattina, giovedì 21 marzo. Come detto, sul luogo non c’erano solo i tecnici della Roma. Con loro anche la polizia locale di Roma Capitale, intervenuta in caso di proteste da parte dei contrari allo stadio. Tensioni, in realtà, non ci sono state con i cittadini che si sono limitati ad osservare le operazioni.

I Comitati

Fuori dal cantiere, controllati, dai vigili anche le rappresentanze dei comitati No allo stadio a Pietralata. "Siamo qui per manifestare il dissenso a un'opera fatta senza concertazione - dicono - questa è una delle zone piàù congestionate della città e con lo stadio rischia di scoppiare definitivamente. Si tratta di buonsenso e il Campidoglio davanti alla concertazione manda la scorta dei vigili".