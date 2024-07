Stadio della Roma, vertice tra i Friedkin e Gualtieri in Campidoglio

Si terrà domani, mercoledì 24 luglio alle 12, un incontro in Campidoglio sullo stadio della As Roma da realizzare in zona Pietralata a Roma tra i rappresentanti della società giallorossa e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Lo fa sapere la società giallorossa in un comunicato.

La nota dell'As Roma

In una nota la As Roma spiega: "Siamo lieti di annunciare un momento cruciale per il futuro del nostro amato club e della città di Roma. Il 24 luglio alle ore 12, i vertici dell'As Roma, con la partecipazione di Ryan Friedkin in rappresentanza della famiglia Friedkin, proprietaria dell'As Roma, e del Ceo Lina Souloukou, incontreranno il sindaco Roberto Gualtieri e i rappresentanti del Comune di Roma per discutere l'avanzamento del progetto del nuovo stadio. Questo incontro segna un passo significativo nella realizzazione di un impianto che non solo sarà il più innovativo e visionario d'Europa, ma rappresenterà anche un simbolo del nostro impegno verso la squadra, i tifosi e la città, anche in vista dell’importante anniversario nel 2027".

I temi in campo

"Durante la riunione - prosegue la nota - verranno affrontati temi fondamentali, tra cui lo stato di avanzamento dei lavori, il supporto richiesto al Comune per l'accesso alle aree necessarie e la definizione del calendario degli eventi imminenti. Soprattutto, presenteremo il design e il video del nuovo stadio, un'opera che riflette l'ambizione e la dedizione della famiglia Friedkin verso il club e la città di Roma. La presenza di Ryan Friedkin è un forte segnale del commitment della famiglia Friedkin al progetto del nuovo stadio e al futuro del club. Questo progetto non è solo un investimento nelle infrastrutture sportive, ma un atto di amore e rispetto verso la nostra storia, i nostri tifosi e tutti i cittadini di Roma. Sarà un impianto che onorerà le tradizioni del club, rispetterà la nostra comunità e porterà un valore aggiunto significativo alla città di Roma. La famiglia Friedkin è fermamente impegnata a costruire un futuro brillante per l'As Roma, mantenendo sempre al centro i valori che ci uniscono. Questo stadio sarà un monumento alla nostra passione e al nostro impegno per il successo".